به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: مطالعات پهنهبندی لرزهای نقاط آسیب پذیر استان شناسایی و برنامه ریزیهای لازم در این خصوص انجام شده است.
کاوه حقیقی افزود: حتی روستاهای آسیب پذیر استان به ویژه در زمینه لغزش و یا رانش زمین نیز شناسایی شده و برنامه ریزی لازم نیز صورت گرفته است.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات مورد نیاز یادآور شد: تلاش میشود مرحله به مرحله پروژهها اجرا و اقدامات لازم انجام گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان اظهار داشت: بر این اساس تمرکز اقدامات، امکانات و عملیات در حوزههای آسیب پذیر بیشتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: استان در ساختار مدیریت بحران برای همه حوادث به ویژه زلزله آمادگی کامل دارد و مبنای ارزیابی آمادگی دستگاههای متولی، برگزاری مانورهای عمومی و تخصصی است.
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: سالانه بیش از ۳۰۰ مورد مانور امدادی و عملیاتی تخصصی و عمومی در استان برگزار میشود که از ابتدای سال تا کنون ۲۱۴ مانور برگزار شده است و آخرین مورد آن در شهرستان سلطانیه با فرض سناریوی زلزله ناشی از فعالیت گسل این شهر برگزار شد.