رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تأکید بر این که حقوق کودکان با نیازهای ویژه فراتر از حق آموزش است، گفت: دیده شدن، شنیده شدن و روایت واقعی تجربه زیسته این کودکان در هنر و ادبیات، نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت و تغییر نگرش جامعه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سالار قاسمی در نشست «حقوق کودک و نوجوان با نیازهای ویژه در آثار هنری و ادبی» که در فرهنگستان هنر برگزار شد، با تأکید بر اینکه حقوق کودکان با نیازهای ویژه صرفاً دسترسی به آموزش یا امکاناتی مانند کتاب بریل محدود نمیشود، اظهار کرد: آموزش حق بدیهی و غیرقابل انکار همه کودکان است و در قوانین ملی و اسناد بینالمللی نیز بر آن تأکید شده است، اما مسئله مهمتر، عبور از «حق آموزش» به «صاحب حق بودن» است. صاحب حق بودن یعنی اینکه آموزش ارائهشده به این دانشآموزان قابل سنجش، قابل پیگیری و دارای خروجی مشخص باشد و باید منجر به توانمندسازی واقعی شود.
معاون وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه هنر و ادبیات میتوانند ابزار مؤثری برای بازتعریف نگاه جامعه به افراد با نیازهای ویژه باشند، گفت: آثار هنری و ادبی این ظرفیت را دارند که نگرش کلیشهای و ترحمآمیز را به تصویری مبتنی بر توانمندی، کرامت و مشارکت اجتماعی این دانشآموزان تغییر دهند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه هنر میتواند پلی میان دنیای دانشآموزان با نیازهای ویژه و عادی باشد، گفت: هنر و ادبیات میتوانند فهم مشترکی از تجربه زیسته این کودکان و خانوادههایشان ایجاد کنند. زمانی که در یک فیلم، انیمیشن یا داستان، زندگی واقعی یک کودک اوتیسم بهدرستی روایت شود، جامعه به درک عمیقتری از واقعیتهای شرایط آنان میرسد.
قاسمی با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان با نیازهای ویژه در حوزههای علمی، هنری و ورزشی گفت: امروز دانشآموزان با نیازهای ویژه داریم که در دانشگاهها، هنر، ورزش و مسابقات بینالمللی خوش درخشیدهاند؛ از رتبههای برتر کنکور گرفته تا مدالآوران پاراآسیایی. اینها تجربههای زیسته واقعیاند و باید شنیده و روایت شوند.
معاون وزیر با بیان اینکه هنر و ادبیات فقط بازتابدهنده نگرش جامعه نیستند، بلکه جهتدهنده و سازنده ذهن اجتماعیاند، گفت: آنچه در آثار هنری و ادبی نهادینه شود، در رفتار اجتماعی نیز نمود پیدا میکند.
وی گفت: تحقق حقوق کودکان با نیازهای ویژه بدون حکمرانی همگرا ممکن نیست و نیازمند همکاری حوزههای آموزش، هنر، زبانشناسی، روانشناسی، فلسفه، هنر و مطالعات فرهنگی است و عدالت برای این کودکان محصول گفتوگوی پایدار میان نهادهاست.