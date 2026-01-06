پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به آغاز اجرای سیاستهای جدید معیشتی دولت اظهار داشت: اجرای این سیاستها، ضرورت آمادگی کامل استان در حوزه تأمین کالا، نظارت بر بازار و پشتیبانی از تولید را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی در نشست ویژه کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی منسجم و فعالسازی ظرفیت شهرستانها افزود: تمامی دستگاههای اجرایی مکلفاند ضمن هماهنگی کامل، نسبت به فعالسازی واحدهای صنفی و فروشگاههای متصل به سامانههای مربوطه اقدام کنند و از موجودی کافی کالا در سطح بازار اطمینان حاصل شود.
وی با اشاره به فعالسازی کارگروههای متناظر ملی در سطح استان گفت: کارگروه استانی و شهرستانی تنظیم بازار بر اساس تکالیف قانونی فعال خواهند شد و با توجه به تأکید دولت، جلسات بهصورت مستمر و فشرده برای مدیریت بازار و تولید برگزار میشود.
رستمی افزود: در کنار مدیریت بازار مصرف، حمایت از تولید از اولویتهای اصلی استان است و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میتواند به افت تولید و برهم خوردن تعادل بازار منجر شود؛ ازاینرو کمیته ویژه تولید با تمرکز بر زنجیرههای اصلی تولید از جمله محصولات پروتئینی و کشاورزی فعال خواهد شد.
وی با اشاره به نشستهای برگزارشده با شبکه بانکی استان گفت: تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق روشهای متنوع بانکی و ابزارهای نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گرفته و هر بانک متناسب با ظرفیت خود، در پشتیبانی از بخشهای مختلف تولیدی نقشآفرینی خواهد کرد.
معاون استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتها افزود: نظارت بر بازار بهصورت هدفمند و گسترده افزایش مییابد و سهم مشخصی از بازرسیها برای هر شهرستان تعیین خواهد شد تا از بروز نابسامانی و افزایش غیرمتعارف قیمتها جلوگیری شود.
رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مبادلات مرزی و بنادر استان اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای شناورهای در حال تخلیه و محدودیتهای زیرساختی، تسریع در فرآیند تخلیه و ترخیص کالا با همکاری حداکثری همه دستگاههای اجرایی، یک ضرورت جدی است.