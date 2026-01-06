وزیر دارایی اندونزی با ابراز نگرانی از حمله اخیر آمریکا به ونزوئلا، این اقدام را چالشی برای حقوق بین‌الملل دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، پوربایا یودهی سادوا وزیر دارایی اندونزی با اشاره به عملیات نظامی آمریکا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، تأکید کرد این رویداد پرسش‌های جدی درباره نظم حقوقی بین‌الملل ایجاد کرده است.

وزیر دارایی اندونزی گفت: این حمله نشان می‌دهد یک کشور می‌تواند به کشوری مستقل حمله کند و به ظاهر از نظارت بین‌المللی مصون بماند.

پوربایا این موضوع را نشانه‌ای از تضعیف نقش و نفوذ سازمان ملل متحد دانست و تصریح کرد: سازمان ملل در حال از دست دادن جایگاه خود است.

با این حال، وی تأکید کرد پیامد‌های اقتصادی این حمله محدود خواهد بود، اما هشدار داد اندونزی باید با هوشیاری کامل، خود را برای تحولات سیاسی متغیر در عرصه جهانی آماده کند.