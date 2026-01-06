پخش زنده
تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان در رقابتهای بین المللی جام ایوان یاریگین روسیه حضور خواهد یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران به رقابتهای بین المللی جام ایوان یاریگین روسیه به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی
۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی - علی قلی زادگان
۶۵ کیلوگرم: آرمین حبیب زاده - یاسین رضایی
۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی
۷۹ کیلوگرم: عرفان الهی
۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی
۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی
۱۲۵ کیلوگرم: محمد عالی تبار - مهدی هاشمی
مربیان: فرشید قبادی - حسن عزیزی - حسین ضیایی
رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روسیه ۸ تا ۱۳ بهمن ماه برگزار میشود.