

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران به رقابت‌های بین المللی جام ایوان یاریگین روسیه به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی

۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی - علی قلی زادگان

۶۵ کیلوگرم: آرمین حبیب زاده - یاسین رضایی

۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی

۷۹ کیلوگرم: عرفان الهی

۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی

۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی

۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی

۱۲۵ کیلوگرم: محمد عالی تبار - مهدی هاشمی

مربیان: فرشید قبادی - حسن عزیزی - حسین ضیایی

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روسیه ۸ تا ۱۳ بهمن ماه برگزار می‌شود.