به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان از برگزاری اجتماع باشکوه مردم شیراز خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با هدف اتحاد و همدلی برای ایران مقتدر و همچنین محکومیت اغتشاشگران و استکبار جهانی برگزار می‌شود.

وی افزود: این اجتماع همزمان با سالروز شهادت حضرت احمدابن موسی (ع)، شاهچراغ به صورت عزاداری و حرکت دسته‌جمعی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس زمان برگزاری این مراسم را چهارشنبه ۱۷ دی، ساعت ۱۵ عصر از خیابان احمدی، حسینیه ثامن‌الحجج (ع)، مجتمع شهید فعال، به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) اعلام کرد.