قاچاقچی بدلیجات و جاکلیدی قاچاق در تعزیرات حکومتی اندیمشک محکوم به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی گفت: پرونده قاچاق ۱۴ هزار و ۴۰۰ عدد جا کلیدی عروسکی و ۵۰ کیلو بدلیجات به ارزش یک میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۶ هزار ریال معادل ارزش کالا محکوم کرد.

به گفته طهماسبی، شعبه همچنین با توجه به کمتر بودن قیمت خودرو حامل کالای قاچاق از قیمت کالای کشف شده، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه و متخلف را در مجموعه به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: ماموران نیروی انتظامی در پل زال اندیمشک پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.