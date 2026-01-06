به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم شهرکردگفت: این دانشگاه میزبان دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر استان در مراسم اعتکاف بود.

حجت الاسلام خلیلیان افزود: مراسم معنوی اعتکاف هر ساله هم‌زمان با ایام‌البیض ماه رجب، از سیزدهم تا پانزدهم این ماه برگزار می‌شود و دانشجویان را به تجربه‌ای متفاوت از زیست دانشگاهی دعوت می‌کند.

وی گفت: در طول این سه روز، جلسات سخنرانی، حلقه‌های بصیرتی، تبیینی و معرفتی و گفت‌و‌گو‌های صمیمانه برگزار شد که در آن، دانشجویان پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را آزادانه مطرح کردند.