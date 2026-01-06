پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت از رها سازی یک بهله جغد انبار که در هواکش یک شرکت در منطقه فخب این شهرستان گیرکرده بود، در زیستگاه اصلی اش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدتقی تقی زاده گفت: محیط بانان شهرستان رشت یک بهله جغد انبار (سفید) که در هواکش یک شرکت تولیدی در روستای فخب رشت گرفتار شده بود پس از اطلاع رسانی به موقع یکی از دوستداران طبیعت، نجات دادند و پس از اطمینان از سلامت جسمانی، در زیستگاه اصلی اش در همان منطقه رها سازی کردند.
وی افزود: جغد انبار یا جغد سفید با (نام علمی: Tyto alba) شکارچی قهار، پرندهای منزوی، شبگرد و مخفیکار است و جزو پرندگان حمایت شده سازمان حفاظت شده محیط زیست محسوب میشود.
تقی زاده افزود: این پرندگان در زیستگاههای باز مانند مراتع، مزارع کشاورزی، تالابها زندگی میکنند و اغلب در انبارها، ساختمانهای متروکه، حفرههای درختان و دیگر نقاط دنج نزدیک به مناطق شکار خود آشیانه میسازند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با بیان اینکه جغدها به عنوان گونههای حفاظت شده و شکار ممنوع، نقش به سزایی در حفظ تعادل اکوسیستمهای طبیعی و کنترل جمعیت جوندگان دارند، از همهی مردم خواست در حفاظت از این گونه باارزش با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همکاری لازم را داشته باشند.