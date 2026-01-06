وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه اعتبار کالابرگ الکترونیک در حساب مردم شارژ شده است، گفت: مردم از روز چهارشنبه - ۱۷ دی - می‌توانند برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۸ صبح شبکه خبر اظهار داشت: برای کسانی که قبلا یارانه نمی‌گرفتند، نیز پیش بینی لازم صورت گرفته تا از روز شنبه - بیستم دی ماه - به مدت ۱۵ روز می‌توانند در سامانه حمایت ثبت‌نام کنند تا آنها هم در دی‌ماه کالابرگ را دریافت کنند.

وی در توضیح چگونگی محاسبه سبد خرید خانوار‌ها در طرح جدید تولید اظهار داشت: طبق دستور رئیس جمهور و تاکید رئیس مجلس، حفظ قدرت خرید مردم هدف اصلی این طرح است تا مردم بتوانند یک میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته به هر فرد را در قالب خرید مجموعه کالا‌های پیش بینی شده، با قیمت‌های امروز تهیه کنند.

میدری ادامه داد: همچنین مردم می‌توانند کالا‌ها را به قیمت سابق به میزان سهمیه‌ای که تعیین شده تهیه کرده و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به سایر کالا اختصاص دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: برای مثال قیمت روغن یک لیتری (۸۱۰گرم) قبلاً ۸۰ هزار تومان بود که با توجه به انتقال یارانه از وارد کننده به مصرف کننده قیمت آن به حدود ۲۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ افرادی که مایل هستند می‌توانند قیمت روغن را به همان نرخ ۸۰ هزار تومان در ماه دریافت کنند و به این ترتیب احساس افزایش قیمت به صورت واقعی نشان داده می‌شود.

وی یادآور شد: هموطنان عزیز توجه کنند که در مجموع قیمت سبد مصرفی خانوار حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است بنابراین یک میلیون تومانی که به کالا برگ اختصاص یافته بیش از قیمت کالا‌های اساسی هست که به طور متوسط جامعه مصرف می‌کند.

میدری اظهار داشت: در اثر این سیاست قیمت روغن، برنج، مرغ افزایش پیدا کرده و بیشترین افزایش هم مربوط به روغن خوراکی است، اما مجموع این قیمت‌ها بر اساس میانگین مصرف ۵۰۰ هزار تومان است.

وزیر تعاون تاکید کرد: برای اینکه برخی عرضه کنندگان کالا نگویند که با افزایش دو برابری قیمت ها، هزینه دستمزد و سایر موارد هم دو برابر می‌شود، به مردم اعلام می‌کنیم که می‌توانند کالا را به همان قیمت سابق خریداری کنند و به این ترتیب احساس افزایش قیمت‌ها که فقط یک انتقال بوده و قدرت خرید مردم جبران شده حفظ و در جهت افزایش بهبود معیشت و رفاه مردم عمل شود.

میدری با بیان اینکه اگر تا دیروز قیمت مرغ ۱۳۵ هزار تومان، برنج ۱۵۰ هزار تومان و پنیر ۹۲ هزار تومان است، به شکلی عمل می‌شود که قدرت خرید مردم حفظ شود، افزود: جزئیات این شیوه جدید به زودی برای مردم تشریح می‌شود.