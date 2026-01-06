به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، این راهپیمایی بزرگ به فراخوان حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، از مرکز شهر آغاز شد. معترضان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با نوشته‌های "رئیس‌جمهور ما را بازگردانید" و "رئیس‌جمهور ونزوئلا را آزاد کنید"، خواستار بازگشت مادورو شدند

این تظاهرات در واکنش به انتقال غیرقانونی نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس به نیویورک برگزار شد. معترضان این اقدام واشنگتن را آدم‌ربایی دولتی خواندند و خواستار بازگشت فوری رهبر خود شدند.

خانم کارمن ملندز، شهردار کاراکاس که سخنران اصلی این راهپیمایی بود، اظهار داشت: ما یک ملت باکرامت هستیم و می‌خواهیم به جهان نشان دهیم که نیکولاس مادورو تنها رئیس‌جمهور منتخب ونزوئلاست. ملت او را برگزیده و باید به ما بازگردانده شود تا همان‌طور که مردم خواسته‌اند، بر میهن‌مان حکومت کند. آنها قدرت نظامی‌شان را به رخ می‌کشند، اما اگر جرئت کنند پا به خاک ونزوئلا بگذارند، در برابر ملت ما خاک خواهند خورد. ما آماده دفاع از میهن و حاکمیت‌مان هستیم. امروز پیوند مردم، ارتش و پلیس استوارتر از هر زمان دیگری است. ما در خیابان منتظر رئیس‌جمهورمان می‌مانیم، اما هوشیاری را کنار نگذاشته‌ایم و آماده مبارزه هستیم.

شهروندان ونزوئلایی شرکت‌کننده در راهپیمایی نیز انزجار خود را از اقدام آمریکا ابراز کردند.

امروز ونزوئلا دژی است که پرچم آزادی را در سراسر آمریکای لاتین برافراشته. ما میهن‌پرستان، اکثریت هستیم؛ و تنها با اتحاد می‌توانیم در این نبرد بزرگ علیه امپراتوری پیروز شویم.

کاراکاس نشان داد که مردم ونزوئلا در برابر آنچه "آدم‌ربایی دولتی" می‌خوانند، متحد و مصمم است.