به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با تأکید بر جایگاه حقوق عامه و مسئولیت قانونی دستگاه قضائی، گفت: پرونده مربوط به وضعیت آلایندگی شرکت فولاد زرند ایرانیان در دادسرای این شهرستان مفتوح بوده و در مسیر بررسی و پیگیری قضائی قرار دارد.

رضا یعقوبی در جلسه‌ای که با حضور مرتضوی مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان برگزار شد، افزود: موضوع آلایندگی این واحد صنعتی به‌صورت دقیق و کارشناسی در دادسرای شهرستان در چارچوب قوانین و ضوابط محیط زیستی در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی وظایف قانونی خود را به طور کامل دنبال می‌کند.

وی با قدردانی از اقدامات اصلاحی انجام‌شده توسط شرکت، پس از تشکیل پرونده اظهارداشت: هرچند که اقدامات انجام‌شده در چند سال گذشته در کاهش آلایندگی مؤثر بوده، اما این اقدامات پایان کار نیست و انتظار دستگاه قضائی، دریافت راهکارهای عملی، مؤثر و قابل اجرا برای حل کامل یا به حداقل رساندن آلایندگی در چارچوب ضوابط و استانداردهای قانونی است.