رئیس سازمان فضایی ایران گفت: سیگنال‌ها و پیام‌های ۳ ماهواره پایا، ظفر و کوثر در مدار، دقیق و حساب شده است و مطابق پیش بینی‌ها، هر ۳ ماهواره بر اساس کارکرد سنجشی عملکرد خوبی دارند و درحال رصد هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن سالاریه امروز با حضور در شبکه خبر، درخصوص وضع پایدار سه ماهواره پرتاب شده به فضا گفت: هر ۳ ماهواره‌های ایرانی با ماهواره بر سایوز، ۷ دی به مدار پرتاب و بر اساس سیگنال‌هایی که همان ۷ دی در ساعت ۹ شب بررسی شد، تزریق هر ۳ ماهواره صورت گرفته بود و ارتباطات اولیه حاکی از سلامت عملکرد سه ماهواره بود.

وی افزود: البته در گزارش‌هایی که در سایت سازمان فضایی هم دیده شد در خصوص ماهواره پایا، اندکی سرعت دورانی ماهواره پس از پرتاب بالا بود که در یک هفته اخیر این ماهواره پایدار شد و هر ۳ ماهواره شرایط خوبی دارند و در بازه زمانی یک تا ۲ ماه اول فرایند تست مداری ماهواره آغاز می‌شود.

رئیس سازمان فضایی کشور گفت: پایدارسازی ماهواره، کنترل حرارت و تصویربرداری ماهواره درحال رصد و ارزیابی است و تست زیر سامانه‌ها شروع شده و تامین و توزیع توان درحال بررسی در اجزای مختلف ماهواره است.

وی گفت: ارتباطات داده ماهواره بر اساس حسگر‌های ماهواره از طریق زیر سامانه به زمین منتقل می‌شود و زیر سامانه ارتباطی ما فعال است و حتی ارسال فرمان از زمین به ماهواره از جمله فرایند‌هایی است که گام به گام دنبال می‌شود.

رئیس سازمان فضایی کشور با بیان اینکه این ۳ ماهواره تمام زیر سامانه‌ها با جزییات تست‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، ادامه داد: روز گذشته دوربین‌های ماهواره پایا، نیز فعال شده و به علت اینکه از برنامه پیش بینی شده هم جلوتر شده است، اولین تصویر دریافت شده از دقت بالا برخوردار است و در روز‌ها و هفته‌های آتی فرایند کالیبراسیون دوربین را داریم و اصلاحات هندسی و رنگی و موقعیت در صورت نیاز انجام می‌شود.

سالاریه افزود: وقتی ماهواره در مدار قرار می‌گیرد در معرض انواع فشار‌ها و شتاب هاست و حتی کوچکترین تغییر در هندسه دوربین ماهواره در کیفیت داده‌ها و سیگنال‌ها اثر دارد که ما باید به صورت لحظه‌ای ماهواره را رصد کنیم.

وی گفت: فرایند پایدار ماهواره کوثر هم در حال طی شدن است و فرایند نشانه روی و کنترل ماهواره کوثر انجام شده است.

رئیس سازمان فضایی کشور ادامه داد: حسگر‌های مختلف به همراه ماهواره وجود دارد و زاویه قرارگیری ماهواره در مدار باید به صورت مناسب و پایدار باشد که ماهواره این شرایط را بر اساس فرمان‌هایی که از زمین می‌گیرد تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه ماهواره پایا این مرحله را طی کرده است گفت: در مورد ماهواره ظفر هم شارژ باتری و هم وضعیت چرخش زدایی خوبی دارد و به زودی فرایند نشانه روی به سوی زمین را آغاز می‌کنیم.

سالاریه افزود: هر سه ماهواره قدرت تصویربرداری دارند در ماهواره ظفر قدرت تصویربرداری ۱۵ متر و در ماهواره کوثر ۵ متر است و در ماهواره پایا قدرت اپتیک آینه‌ای است و از این حیث بسیار اهمیت دارد. این داده‌ها در زمینه کشاورزی است و در پایش منابع زمین، ذخیره منابع آبی و برف ریزش مناطق مختلف و همچنین در کاهش بلایای طبیعی و به روز رسانی نقشه‌ها کاربرد دارد.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره‌های کوثر و ظفر قابلیت خدمات اینترنت اشیا با نقل و انتقال داده و با حجم کم در شرایط بحران و نیز عمل مهمی در پوشش منطقه‌ها دارند.