۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای رفع تنش آبی در شهرستان مهاباد تصویب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون عمرانی فرماندار شهرستان مهاباد در جلسه شورای حفاظت ازمنابع آبی این شهرستان گفت: برای رفع تنش آبی این شهرستان، ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب طرح آبرسانی شهید خلبان خالد حیدری و طرح آبرسانی به ۱۴۱ روستا از محل تصفیهخانه قدیمی مهاباد تصویب شده است.
صلاح کردستانی افزود: مسأله تأمین آب آشامیدنی از اهمیت ویژهای برخوردار است و مسئولان باید تمام توان خود را برای تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و کاهش تنش آبی در منطقه به کار گیرند.
کردستانی اظهارکرد: با توجه به کاهش مصرف آب در فصل بارندگی، لازم است زیرساختهای تأمین آب آشامیدنی مناطق دارای مشکل در این بازه زمانی تقویت و اصلاح شود.
وی، همچنین با اشاره به مشکلات دو ایستگاه پمپاژ کشاورزی در روستاهای قمقلعه و کوسهکهریزه گفت: شرکت آب منطقهای و جهاد کشاورزی باید از فرصت توقف آبیاری مزارع برای رفع نواقص این ایستگاهها استفاده کنند.
مدیر امور آب شهرستان مهاباد هم گفت: با وقوع بارشهای آذر و دیماه امسال، میزان ورودی آب به سد مهاباد افزایش یافته و در این مدت ۵.۵ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن این سد شده است.
خالد رحمانی افزود: هماکنون حجم آب مخزن سد مهاباد به ۵۱.۳ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون مترمکعب کاهش نشان میدهد.
رحمانی، با اشاره به کاهش تراز آب سد هم اظهار کرد: هماکنون تراز آب مخزن به ارتفاع یکهزار و ۳۴۰.۱۴ متر رسیده که نسبت به تراز یکهزار و ۳۴۲ متر در سال گذشته، کاهش حدود دو متری را نشان میدهد.
وی گفت: در حال حاضر ورودی آب به دریاچه سد مهاباد از دو سرشاخه حمزهآباد و کوتر به ۱.۸۸ مترمکعب بر ثانیه رسیده که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱.۴۴ مترمکعب بر ثانیه بود.
رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد هم در این جلسه گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۳۱ میلیمتر بارندگی در این شهرستان به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۲ میلیمتر افزایش دارد.
اردلان محمدپور افزود: میزان بارشهای سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت نیز ۱۱ میلیمتر بیشتر است، اما با وجود این افزایش بارشها، ذخایر آب زیرزمینی این شهرستان هنوز به طور کامل تأمین نشده است.
محمدپور، با اشاره به پیشبینیهای فصلی بارشها تصریح کرد: براساس نقشههای پیشیابی، بارشهای زمستان امسال در حد نرمال است و در فروردین ۱۴۰۵ افزایش نسبی بارندگی و در اردیبهشت و خرداد کاهش بارش پیشبینی میشود.
سد مهاباد با ظرفیت اسمی ۱۹۷ میلیون مترمکعب و ظرفیت مفید ۱۷۲ میلیون مترمکعب، علاوه بر تأمین آب آشامیدنی شهر، آب مورد نیاز بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز تأمین میکند.