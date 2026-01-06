پخش زنده
معاون وزیر نیرو گفت: با بهره برداری از ۳۰۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر از سه هزار و ۵۰۰ مگاوات عبور کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو مراسم افتتاح ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۱۰۰ مگاوات آغاز عملیات اجرایی و پروژه بهینه سازی ۲۰۰ مگاوات روشنایی محیطی در شرکت توزیع برق تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) گفت: امروز از یک هزار و ۲۶۹ مگاوات ظرفیت جدید و عملیات اجرایی طرحهای بهینه سازی انرژی در سراسر کشور بهره برداری میشود.
وی با اشاره به اینکه امروز ۳۰۳ مگاوات ظرفیت جدید به نیروگاههای تجدیدپذیر کشور افزوده میشود، گفت: با این پروژهها ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از سه هزار و پانصد مگاوات عبور کرد.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) تصریح کرد: این ۳۰۳ طرح در ۱۶ استان کشور بهره برداری میشوند که برخی در طرح تولید در توزیع هستند.