به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سعید سبحانی گفت: در جریان اجرای گشت‌های کنترل نامحسوس کارشناسان اداره کل و همچنین پلیس راه، ۷۷۹ مورد تخلف اضافه تناژ در جاده‌های استان کشف و شناسایی شد.

وی افزود: میزان اضافه بار کشف شده در این مدت هزار و ۲۱ تن بوده و تمامی متخلفان پس از شناسایی، طبق مقررات مورد اعمال قانون قرار گرفتند.

سبحانی با تاکید بر نقش اضافه بار در افزایش تصادفات، تخریب زیرساخت‌های جاده‌ای و کاهش ایمنی تردد اظهارکرد: نظارت‌های محسوس و نامحسوس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به صورت مستمر در محور‌های استان ادامه خواهد داشت و با هر گونه تخلف در حوزه حمل و نقل بار برخورد جدی می‌شود.

وی از رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل کالا خواست با رعایت ظرفیت مجاز بار، در حفظ ایمنی راه‌ها و صیانت از سرمایه‌های ملی همکاری کنند.