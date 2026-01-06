پخش زنده
افزایش بهرهوری از پارکینگهای موقت در هسته مرکزی مشهد و فراهم کردن زمینهای لازم برای تسهیل تردد زائران، در دستور کار شهرداری برای نوروز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در جلسه برنامهریزی و هماهنگی برای اجرای ویژهبرنامههای استقبال از بهار، با حضور شهردار و جمعی از مدیران شهری مشهد، گفت: سیاست اصلی مدیریت ترافیک در هسته مرکزی شهر مشهد بر افزایش بهرهوری از پارکینگهای موقت و هماهنگی با ستاد مرکزی و سایر ارگانها برای تسهیل تردد زائران است.
علیرضا کفاش افزود: در صورت تکمیل اتصال ایستگاه بسیج به خط ۱ قطار شهری، این خط امسال مستقیماً به حرم مطهر متصل خواهد شد.
او ادامه داد: همچنین طرحهای چپگرد فهمیده و میانگذر جنوبی، قبل از ایام نوروز افتتاح میشوند تا روانسازی ترافیک صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به تقارن سال تحویل و عید فطر، سرویسدهی حملونقل عمومی در بازههای پرتردد بهصورت ۲۴ ساعته خواهد بود و حتی ممکن است تا ۴۸ یا ۷۲ ساعت ادامه یابد؛ همچنین پیک دوم تردد زائران بین یازدهم تا پانزدهم فروردین پیشبینی شده که نیازمند اعمال محدودیتهای ترافیکی گستردهتر نسبت به سالهای گذشته است.
معاون سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد به دیگر اقدامات اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد ناوگان خطوط منتهی به حرم، افزایش ساعات فعالیت قطار شهری، سرویس رایگان در روزهای مصوب شورای شهر و ارائه خدمات ویژه بین مراکز اسکان و حرم مطهر هم برای نوروز ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.
کفاش اظهار داشت: نظارت ویژه بر کرایه تاکسیها نیز در پیرامون حرم مطهر انجام خواهد شد و سایر اقدامات اجرایی شامل بهبود جداول، آسفالت و تجهیزات ترافیکی طبق روال گذشته پیگیری میشود.
هدف از برگزاری این جلسه، ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف شهرداری و ارتقای کیفیت خدماترسانی در آستانه فصل بهار و ایام نوروز بود و محورهایی مانند زیباسازی شهری، خدمات نوروزی، آمادگی فضاهای عمومی و برنامههای فرهنگی و رفاهی ویژه شهروندان و زائران مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.