اجرای طرح ملی مراقبت و پایش آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در البرز
مدیرکل دامپزشکی استان البرز از اجرای طرح ملی مراقبت و پایش آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در سطح استان خبر داد و اعالم کرد: در این طرح، نمونهبرداری هدفمند از ۱۰۵ واحد صنعتی و روستایی در استان پیشبینی شده است.
علیرضا جمالی مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان یکی از مهمترین تهدیدات بهداشتی صنعت طیور محسوب میشود، اظهار داشت: «این طرح از ابتدای دیماه امسال در استان آغاز شده و عملیات مراقبت فعال، بازدیدهای میدانی و پایش مستمر از واحدهای پرورش طیور صنعتی و روستایی، مراکز نگهداری پرندگان زینتی، روستاها، تالابها، زیستگاههای پرندگان مهاجر و کشتارگاههای استان در حال انجام است.»
وی افزود: «در چارچوب اجرای این طرح، نمونهبرداری هدفمند از ۱۰۵ واحد صنعتی و روستایی در سطح استان پیشبینی شده است و در مجموع ۷ هزار و ۹۰۰ نمونه خون و سوآپ با رعایت کامل ضوابط بهداشتی در حال جمع آوری است و این فرآیند بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت. نمونهها پس از برداشت، بهطور متوالی جهت انجام آزمایشهای تخصصی به آزمایشگاههای مرجع ارسال میشوند.»
مدیرکل دامپزشکی استان البرز با تأکید بر آمادگی کامل اکیپهای تخصصی دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: «در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک یا بروز تلفات غیرعادی، اقدامات لازم پیشگیرانه و کنترلی در سریعترین زمان ممکن بهمنظور جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری اجرا می شود.
وی با اشاره به نقش مهم مشارکت بهرهبرداران صنعت طیور تصریح کرد: «رعایت دقیق اصول امنیت زیستی، ضدعفونی مستمر واحدهای پرورشی، کنترل تردد افراد و وسایل نقلیه و جلوگیری از تماس طیور با پرندگان مهاجر و آزادپرواز، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان دارد.»