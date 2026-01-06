پخش زنده
سه معلم از استان سمنان در بیستویکمین جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس حائز رتبه های برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،مهدی حزبالهی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت : در بیستویکمین جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس رتبه اول کشور در درس هندسه ۲ به اکرم سعیدی از شهرستان دامغان رسید.
وی افزود : رتبه دوم کشور در درس ریاضی ۲ را مطهره احمدی از منطقه بیارجمند از آن خود کرد و خدیجه حسینی از شهرستان شاهرود رتبه دوم کشور را در محور کارسوق و توسعه شایستگی حرفهای معلمان بدست آورد.
حزب الهی ، ارتقای توانمندیهای حرفهای دبیران، انتقال تجارب علمی، توسعه روشهای نوین تدریس و بهرهگیری از فناوریهای آموزشی از مهمترین اهداف این جشنواره عنوان کرد.