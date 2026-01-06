به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،مهدی حزب‌الهی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت : در بیست‌ویکمین جشنواره کشوری الگو‌های برتر تدریس رتبه اول کشور در درس هندسه ۲ به اکرم سعیدی از شهرستان دامغان رسید.

وی افزود : رتبه دوم کشور در درس ریاضی ۲ را مطهره احمدی از منطقه بیارجمند از آن خود کرد و خدیجه حسینی از شهرستان شاهرود رتبه دوم کشور را در محور کارسوق و توسعه شایستگی حرفه‌ای معلمان بدست آورد.

حزب الهی ، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای دبیران، انتقال تجارب علمی، توسعه روش‌های نوین تدریس و بهره‌گیری از فناوری‌های آموزشی از مهم‌ترین اهداف این جشنواره عنوان کرد.