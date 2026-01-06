به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،ملیحه علی بیکلو و و نگار ارجمند برای‌ام دات آر و فاطمه اسماعیلی و سوگند آقایی برای پنگوئن‌ها در وقت‌های معمول گل زدند و بازی به وقت‌های اضافی کشیده شد. در این زمان هم گلی به ثمر نرسید و بازی به ضربات پنالتی کشیده شد که‌ام دات آر با درخشش سوسن قاسمی دروازه بان این تیم به برتری رسید و ضمن کسب پیروزی، اختلاف خود را در صدر جدول با پنگوئن‌ها به ۲ امتیاز افزایش داد. در پایان این بازی هم سارا خویلو از تیم‌ام دات آر و شهیرا میرآخرلو از تیم پنگوئن‌ها تاثیرگارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند. در ادامه این رقابت‌ها چهارشنبه ۱۷ دی تیم‌های آیس استارز و‌ام دات آر به مصاف هم می‌روند. در جدول‌ام دات آر با ۱۹، پنگوئن‌های آیس باکس با ۱۷، هاکی پاندا با ۱۱ و آیس استارز با ۷ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم جای دارند.