به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پریسا اعتصام، کارشناس ارشد مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره آنتی‌بیوتیک آزیترومایسین اظهارداشت: مصرف بیش از حد و خودسرانه آزیترومایسین علائم اصلی بیماری را پوشانده و منجر به اشکال در روند اصلی درمان می‌شود.

وی در این باره توضیح داد: آزیترومایسین یکی از آنتی‌بیوتیک‌های مهم دسته ماکرولید است که برای درمان انواع خاصی از عفونت‌ها توسط پزشک تجویز می‌شود. مصرف خوراکی این دارو بسیار متغیر است و ممکن است به صورت تک دوز، یا به صورت دوره کامل ۳ تا ۵ روزه و حتی در شرایط خاص به صورت طولانی‌تر تجویز شود.

اعتصام تاکید کرد: مقدار و نوبت دقیق مصرف باید منحصرا از سوی پزشک معالج یا داروساز تعیین گردد و هرگز نباید برای تهیه دارو یا تغییر در میزان مصرف آن، به صورت خودسرانه اقدام شود.

کارشناس ارشد مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز خاطرنشان کرد: فرد بیمار آنتی‌بیوتیک‌ها را باید دقیقا مطابق دستور پزشک مصرف کند و حتی اگر احساس بهبودی می‌کند و علایم برطرف شده باشد، باید دوره درمان را کامل نماید. زیرا ممکن است همچنان باکتری به طور کامل ریشه‌کن نشده باشد و احتمال بروز مقاومت میکروبی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این دارو به فرم‌های مختلف از جمله کپسول، قرص، سوسپانسیون خوراکی، قطره چشمی و ویال تزریقی در ایران موجود است، گفت: در صورت ابتلا به هر نوع بیماری قلبی یا کبدی، پیش از مصرف این دارو حتما موضوع را با پزشک معالج خود در میان بگذارید.

اعتصام اظهار داشت: این دارو را می‌توانید با یا بدون غذا می‌توانید مصرف کنید، اما در صورت بروز ناراحتی‌های گوارشی، دارو را همراه با غذا مصرف نمایید. در شرایط بارداری یا شیردهی نیز موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید، زیرا در مواردی پزشک ممکن است داروی جایگزین برای شما تجویز کند.

کارشناس ارشد مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه عوارضی مانند سردرد خفیف، اسهال و درد شکمی خفیف از عوارض مصرف این دارو است، افزود: پس از مصرف، در صورت بروز مشکلاتی در شنوایی، تغییر در سطح بینایی، بروز گیجی شدید، احساس درد یا فشار در قفسه سینه، هر نوع حساسیت خفیف تا شدید شامل تورم صورت، لب‌ها، زبان و سایر نواحی، موضوع را فورا با پزشک خود مطرح کنید.