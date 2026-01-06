مسئول واحد حریم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از شناسایی و برخورد با بیش از ۱۲ هزار مورد تجاوز به حریم راه‌های استان در ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی شقاقی گفت: ساخت‌وسازها و فعالیت‌های غیرمجاز در حریم راه‌های استان به‌صورت مستمر توسط گشت‌های صیانت از حریم راهداری شناسایی می‌شود.

وی افزود: در ۹ ماهه امسال، ۵۰۱ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه، ۱۱ هزار و ۱۹ مورد جمع‌آوری تابلوها و بنرهای غیرمجاز، ۲۹ مورد انسداد راه‌های دسترسی غیرمجاز و ۳۵۴ مورد برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم راه‌های استان انجام شده است.

مسئول واحد حریم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اشاره به ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها گفت: ایجاد هرگونه ساختمان، دیوارکشی و تأسیسات در شعاع ۱۰۰ متری از انتهای حریم راه‌ها و راه‌آهن‌ها و در کنارگذرهایی که وزارت راه و شهرسازی احداث یا نگهداری می‌کند، بدون اخذ مجوز قانونی، ممنوع است.

شقاقی با تأکید بر اهمیت ایمنی راه‌ها افزود: در صورت عدم برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم راه‌های استان، ایمنی تردد با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی حفظ، حراست و پاکسازی حریم راه‌ها را نیازمند عزم جدی استانی و ملی دانست و گفت: تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط باید خود را ملزم به اجرای قوانین و مقررات ایمنی راه‌ها بدانند.

مسئول واحد حریم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران در پایان از مردم خواست پیش از هرگونه فعالیت عمرانی در حریم راه‌ها، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از این اداره‌کل اقدام کنند.