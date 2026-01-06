به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دانش‌آموزان برگزیده قرآنی استان زنجان با کسب رتبه‌های برتر در مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم، موفق به راهیابی به مرحله انتخابی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانش‌آموزان شدند.

در این مسابقات زهرا یوسفی و محیا فیروزی در رشته حفظ قرآن کریم و سیده هاجر موسوی در رشته قرائت ترتیل، با نمایش توانمندی‌های برجسته و تسلط شایسته بر آیات نورانی قرآن کریم، جواز حضور در مرحله انتخابی رقابت‌های بین‌المللی را به دست آوردند.

مرحله انتخابی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانش‌آموزان در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.