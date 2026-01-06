

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: با اشاره به افزایش مصرف گاز در روز‌های سرد سال گفت: مصرف گاز استان در چهار روز گذشته به حدود ۳۶ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

هژبر جوادی، با بیان اینکه خط قرمز شرکت گاز، حفظ پایداری گاز بخش خانگی است، افزود: در صورت بروز شرایط بحرانی، اولویت اصلی ما تأمین گاز خانوار‌ها است و در همین راستا، پایش مستمر مصرف در بخش‌های مختلف از جمله صنایع، ادارات و اماکن پرمصرف انجام می‌شود.

او از شناسایی بیش از ۲۱۰ ویلای خالی از سکنه با مصرف بالای گاز خبر داد و گفت: متأسفانه در برخی ویلا‌ها با وجود عدم سکونت، وسایل گرمایشی روشن است که منجر به هدررفت انرژی می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه گاز این اماکن پس از اخطار، قطع شده است، افزود: استفاده از وسایل گرمایشی در فضا‌های باز برخی واحد‌های صنفی شناسایی و با آن برخورد قانونی شده است.





جوادی با اشاره به نظارت جدی بر مصرف ادارات بیان کرد: تمامی ادارات موظف به رعایت دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد و کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱ هستند و در موارد محدودی که این دستورالعمل رعایت نشده، حتی گاز برخی دستگاه‌های اجرایی قطع شده است.

او به اقدامات فرهنگی و تشویقی در حوزه مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز پارسال با مشارکت گسترده مردم مازندران برگزار و این استان موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: در این پویش، بیش از ۸۰ میلیارد تومان جوایز شامل بخاری و پکیج‌های راندمان بالا و بهسازی موتورخانه‌ها به مشترکان اهدا شد.

جوادی با دعوت از مشترکان برای ثبت‌نام در سامانه نبض انرژی گفت: مشارکت در این سامانه علاوه بر بهره‌مندی از جوایز، موجب کاهش هزینه گازب‌ها می‌شود و مشترکانی که مصرف خود را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهند، در پله‌های پایین تعرفه‌ای محاسبه می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت:عایق‌کاری لوله‌های آب گرم، نصب عایق پشت رادیاتورها، سرویس مشعل و پکیج، استفاده از ترموستات، جلوگیری از نفوذ هوای سرد از در و پنجره‌ها، نصب دمپر دودکش و استفاده از پرده‌های ضخیم در شب، نقش مؤثری در کاهش مصرف و حفظ گرما دارد.