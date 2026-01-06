پخش زنده
در عملیاتی پیچیده و پرچالش، هماهنگی و تلاش تیمهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جان مادر بارداری را که در اثر یک عارضه نادر در خطر مرگ قطعی قرار داشت، نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: خانمی ۳۰ هفته باردار با تشخیص «پلاسنتا پرکرتا» و درگیری مثانه، در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند بستری شد.
احمدی افزود: در حین عمل جراحی برای خارج کردن رحم (هیسترکتومی)، به دلیل تهاجم شدید جفت به مثانه، بیمار دچار خونریزی غیرقابل کنترل و تهدیدکننده حیات در ناحیه لگن شد.
وی گفت:برای مهار این بحران، همکاری گسترده و هماهنگ تیمهای تخصصی شامل جراحان زنان، اورولوژی، عروق و عمومی، متخصصان بیهوشی، داخلی، قلب و هماتولوژی، همراه با مدیریت بیمارستان و با پشتیبانی بیوقفه بانک خون و پایگاه انتقال خون شکل گرفت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:در طول عملیاتی ۱۰ ساعته· برای کنترل خونریزی، اقدامات پیشرفتهای شامل بستن شریانهای ایلیاک و شریانهای اصلی رحمی انجام و حجم بسیار زیادی فرآورده خونی به بیمار تزریق شد.
احمدی افزود: در میانه عمل، بیمار دچار ایست قلبی شد که با مداخله بهموقع و دقیق متخصصان بیهوشی، احیا شد.
وی گفت:در نهایت، پس از نزدیک به ۱۰ ساعت تلاش بیوقفه، خونریزی کاملاً کنترل و بیمار در شرایط پایدار به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه متاسفانه بیمار نوزاد خود را از دست داده بود گفت:وضعیت کنونی بیمار امیدوارکننده است؛ بیمار هماکنون هوشیار است، توانسته راه برود و سطح هموگلوبین وی به ۱۲ رسیده است و تحت مراقبتهای لازم پس از عمل قرار دارد.
احمدی افزود: این موفقیت، حاصل هماهنگی خیرهکننده و همکاری بینبخشی مثالزدنی بین تیمهای مختلف تخصصی بیمارستان ولیعصر (عج) بود که با دانش عمیق و مدیریت بحران اثربخش، توانستند در یک موقعیت فوقالعاده پیچیده، زندگی را به بیمار بازگردانند.