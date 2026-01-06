معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان از دو برابر شدن آمار دانش‌آموزان معتکف نسبت به سال گذشته خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین مختار امیری اظهار کرد: براساس تعداد ثبت نامی در سامانه اعتکاف دانش‌آموزی، امسال ۵۰ هزار دانش‌آموز در خوزستان معتکف شدند.

وی افزود: سال گذشته حدود ۲۶ هزار دانش‌آموز خوزستانی در اعتکاف شرکت کردند و افزایش ۷۰ درصدی داشته‌ایم، اما آمارها در سامانه، از تقریبا به دو برابر شدن آن حکایت دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: امسال مراسم اعتکاف دانش‌آموزی در ۵۰۰ مسجد خوزستان برگزار شده است و ۶۵ درصد معتکفان، دختر هستند.

وی بیان کرد: با توجه به تعطیلی‌های پیاپی، امسال در بیشتر پایگاه‌ها اعتکاف علمی نیز برگزار شده و معلمان به رفع اشکال و تقویت بنیه علمی هم پرداخته‌اند. همچنین با توجه به جنگ ۱۲ روزه، تقویت هویت ملی و هویت مذهبی در همه برنامه‌ها پررنگ‌تر شده است.

بر اساس اعلام معاون پرورشی و فرهنگی وزارت‌آموزش و پرورش، ۵۶۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر در طرح سراسری اعتکاف امسال حضور دارند.

حجت الاسلام مختار امیری بیان کرد: مشارکت دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف جلوه‌ای از علاقه‌مندی نسل نوجوان به معنویت، انس با قرآن و تقویت هویت دینی و فرهنگی است.

وی افزود: شرکت دانش‌آموزان در این آیین معنوی به صورت انفرادی، گروهی، مدرسه‌ای و خانوادگی بوده و تعدادی از نیرو‌های فرهنگی نیز در کنار دانش‌آموزان خود حضور یافتند تا تجربه‌ای مشترک از معنویت و همدلی رقم بخورد، همراهی فرهنگیان، اعتکاف دانش‌آموزی را به یک حرکت جمعی و تربیتی عمیق تبدیل کرد.

امیری همچنین عنوان کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر آموزش و پرورش، مدارس در ایام اعتکاف و ۲ روز پس از آن از برگزاری امتحان خودداری کنند و غیبت دانش‌آموزان شرکت‌کننده با ثبت‌نام در سامانه نورینو موجه محسوب می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به قرار داشتن در ایام امتحانات کلاس‌های فوق‌برنامه درسی و جلسات مطالعه گروهی نیز در برنامه اعتکاف گنجانده شد تا دانش‌آموزان ضمن بهره‌گیری از فضای معنوی از نظر آموزشی نیز تقویت شوند.

حجت الاسلام والمسلمین امیری تاکید کرد: اعتکاف دانش‌آموزی خوزستان امسال جلوه‌ای از پیوند دین، فرهنگ، آموزش و خانواده بود که می‌تواند الهام‌بخش سایر نهاد‌های فرهنگی در برگزاری برنامه‌های مشابه باشد.

۱۹ مسجد امسال در آبادان به دانش آموزان معتکف اختصاص داشت.

ستاد مرکزی اعتکاف با صدور بیانیه‌ای، برگزاری سنت نبوی اعتکاف را در ایران اسلامی، یکی از اثرگذارترین بستر‌های هم‌افزایی اجتماعی در تقویت اتحاد، انسجام و روحیه استقامت دانسته است.

در این بیانیه آمده است: اعتکاف اعلام برائت عملی از تمدن مادی‌گرای غرب و جلوه‌ای روشن از پناه آوردن آگاهانه انسان به خانه امن الهی است؛ انتخابی معنادار برای بازگشت به هویت توحیدی و فاصله گرفتن از الگو‌هایی که انسان را از فطرت خویش دور می‌کند.