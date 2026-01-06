اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان نماینده قانونی و مدافع حقوق اصناف و بازاریان این دغدغه‌ها و مطالبات برحق را کاملاً درک کرده و خود را شریک درد و رنج مردم می‌داند.

ما پیش از این نیز بارها از طریق مکاتبات رسمی جلسات متعدد با مسئولان استانی و کشوری و ارائه گزارش‌های دقیق صدای بازاریان و کسبه را در خصوص مشکلات تورم افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های تامین کالا به گوش مقامات رسانیده ایم و پیگیری مستمر این مسائل را در دستور کار داشته‌ایم.

اصناف و بازاریان همواره در کنار مردم بوده‌اند و معیشت میلیون‌ها خانوار به فعالیت‌های اقتصادی آنان وابسته است.

اعتراض مسالمت آمیز و مطالبه‌گری قانونی در چهارچوب قانون اساسی حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است و اتاق اصناف از شنیده شدن صدای برحق مردم و اصناف حمایت می‌کند.

با این حال قاطعانه تاکید می‌کنیم که هرگونه سوء استفاده از این اعتراضات مشروع بر ایجاد آشوب تخریب اموال عمومی و خصوصی ناامنی و اخلال در نظم جامعه نه تنها به ضرر مردم و اقتصاد کشور است؛ بلکه زمینه ساز بهره‌برداری دشمن دشمنان خارجی و فرصت طلبان داخلی خواهد شد تبدیل اعتراض به اغتشاش تنها به تشدید مشکلات معیشتی منجر شده و راه حل واقعی مسائل اقتصادی را دشوارتر می‌سازد.

از تمامی کسبه بازاریان و شهروندان عزیز استان درخواست می‌کنیم با حفظ آرامش هوشیاری و مسئولیت پذیری از هرگونه اقدام که به ناامنی و اختلال در کسب و کارها بیانجامد پرهیز نمایند.

همزمان از مسئولان محترم استانی و کشوری انتظار داریم با شنیدن صدای مردم تشکیل کارگروه‌های مشترک با نمایندگان اصناف و اتخاذ تصمیمات فوری برای کنترل تورم تثبیت قیمت‌ها و حمایت از تولید و توزیع گام‌های عملی در جهت حل ریشه‌ای مشکلات بردارند.

اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد آماده همکاری با مسئولان برای پیگیری مطالبات قانونی اصناف و مردم است و باور دارد که با اتحاد گفتگو و اقدامات مسئولانه می‌توان از این شرایط دشوار عبور کرد.

اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد