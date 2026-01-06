به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان گفت: مردم خراسان جنوبی ۱۰۰ هرارمترمربع سنگ گرانیت به ارزش ۳۰ میلیارد تومان برای ساخت صحن حضرت زهرا (س) در حرم مطهر حضرت علی (ع) کمک کردند.

جوینده افزود: صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف ۲۲۰ هزار متر مربع وسعت دارد که این طرح از سال ۱۳۹۰ آغاز و پس از ۱۴ سال تلاش مهندسان و هنرمندان ایرانی و با مشارکت عاشقان اهل‌بیت (ع) از سراسر جهان، ماه گذشته بهره برداری شد.

وی گفت: مردم استان در کمک به عتبات عالیات پیشتاز بوده‌اند و در خصوص کمک به اهداف عتبات عالیات نقش موثری ایفا کرده‌اند.