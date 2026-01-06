پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به طرح «قاضی در مدرسه» در ۱۶۰ مدرسه استان گلستان، گفت: این طرح، اقدامی راهبردی برای نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی از سنین پایه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آموزش حقوقی و آگاهیبخشی از سنین پایه، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری رفتارهای مسئولانه و قانونمدار دارد. طرح «قاضی در مدرسه» بهعنوان یکی از برنامههای پیشگیرانه دستگاه قضائی، با هدف ارتقای سواد حقوقی دانشآموزان و تقویت فرهنگ احترام به قانون، در استان گلستان بهصورت گسترده در حال اجراست؛ طرحی که با حضور مستقیم قضات در مدارس، پیوندی مؤثر میان نظام قضائی و نظام آموزشی ایجاد کرده است.
حضور قضات در کلاسهای درس و آموزش مفاهیم حقوقی به دانشآموزان، رویکردی نوین در پیشگیری اجتماعی از جرم است؛ رویکردی که دادگستری استان گلستان آن را با اجرای گسترده طرح «قاضی در مدرسه» دنبال میکند.
گسترش طرح «قاضی در مدرسه» به ۱۶۰ مدرسه استان گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به نقش آموزشهای حقوقی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، از گسترش طرح «قاضی در مدرسه» به ۱۶۰ مدرسه استان خبر داد و افزود: ورود هدفمند قضات به محیطهای آموزشی، اقدامی راهبردی برای نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی از سنین پایه است.
حیدر آسیابی، گفت: در قالب این طرح تاکنون حقوق شهروندی به بیش از ۳ هزار دانشآموز با مشارکت ۴۰ قاضی، آموزش داده شده است.
وی در تشریح رویکرد دستگاه قضائی در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم، اجرای طرح «قاضی در مدرسه» را یکی از برنامههای محوری و اثربخش دادگستری استان برشمرد و افزود: پیشگیری مؤثر از جرم، نیازمند اقدام زودهنگام، آموزشمحور و مبتنی بر آگاهیبخشی است و مدارس بهعنوان کانون اصلی تربیت نسل آینده، بهترین بستر برای تحقق این هدف به شمار میروند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به تعامل سازنده دادگستری استان با اداره کل آموزشوپرورش گلستان گفت: در قالب این طرح، قضات با حضور در مدارس، مفاهیم پایه حقوقی، حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، مسئولیتهای قانونی و پیامدهای رفتارهای پرخطر را به زبان ساده و متناسب با سن دانشآموزان تشریح میکنند.
آسیابی با اشاره به اینکه آموزش حقوق شهروندی از دوران تحصیل، سرمایهگذاری بلندمدت اجتماعی محسوب میشود، افزود: دانشآموزی که از حقوق و وظایف خود آگاه باشد، در آینده شهروندی قانونمدار و مسئول خواهد بود و این دقیقاً همان هدفی است که دستگاه قضائی در مسیر پیشگیری دنبال میکند که این اقدام نقش مهمی در ارتقای آگاهی حقوقی و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.
۳ هزار دانشآموز تحت آموزشهای تخصصی و کاربردی حقوقی و قضایی قرار گرفتهاند
رمضانعلی عابدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با اشاره به اجرای طرح قاضی مدرسه با مشارکت ۴۰ قاضی در استان، گفت: از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۲۱۰ جلسه آموزشی در ۱۶۰ مدرسه استان با مشارکت قضات، برگزار شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با اشاره به گستره مخاطبان این طرح افزود: در این برنامه، بیش از ۳ هزار دانشآموز، ۵۰۰ نفر از مربیان و معلمان و حدود یکهزار نفر از اولیای دانشآموزان تحت آموزشهای تخصصی و کاربردی حقوقی و قضائی قرار گرفتهاند که این آمار نشاندهنده استقبال و اثرگذاری مناسب طرح است.
عابدی، آموزش مفاهیم حقوقی را یکی از مهمترین ابزارهای توانمندسازی نسل نوجوان دانست و گفت: آشنایی دانشآموزان با حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، افزایش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و آگاهی از پیامدهای قانونی رفتارها، نقش مهمی در کاهش بزهدیدگی و بزهکاری در سنین پایین دارد.
وی با اشاره به اینکه این طرح بهصورت منظم و هدفمند اجرا میشود، افزود: طرح قاضی در مدرسه بهصورت هفتگی و متمرکز، هر چهارشنبه در مدارس سراسر استان برگزار میشود و محتوای آموزشی آن متناسب با نیازهای واقعی دانشآموزان و مسائل روز جامعه طراحی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان گفت: ادامه این طرح و توسعه آن در سالهای آینده، یکی از اولویتهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان است و امیدواریم با تقویت همکاری میان دستگاه قضائی و آموزشوپرورش، شاهد ارتقای سطح آگاهی حقوقی و کاهش آسیبهای اجتماعی در میان نسل جوان باشیم.