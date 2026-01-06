پخش زنده
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۰۵ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۱۰۵ AQl وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد. کاشان با ۱۶۱ و قهجاورستان با ۱۵۲ AQl در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه است
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) ایستگاه ۲۵ آبان با ۸۹ و پارک زمزم با ۸۰، رودکی با ۸۳، رهنان با ۸۴، فرشادی با ۹۰، میرزا طاهر با ۸۰، کاوه با ۸۶ AQl در وضعیت زرد و دارای هوای قابلقبول است. احمدآباد با ۱۲۶، انقلاب با ۱۱۶، پروین با ۱۱۴، خرازی با ۱۰۹، زینبیه با ۱۰۹ و هزارجریب با ۱۰۲، سپاهان شهر با ۱۳۸، کردآباد با ۱۳۹، دانشگاه صنعتی با ۱۳۳، فیض با ۱۳۷ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
علوم پزشکی کاشان با ۹۷، زرینشهر با ۶۰، شاهین شهر با ۷۶، مبارکه با ۶۴، خمینیشهر با ۷۷ AQl در وضعیت زرد و قابلقبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.