

دهقان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: براساس اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار، جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبت‌نام درسامانه سجام، تنها تا پایان امروز در فهرست دریافت سود قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این موضوع برای کسانیست که سهام عدالت داشته‌اند، اما تاکنون سودی دریافت نکرده‌اند ادامه داد: شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک، ارزی و بلندمدت، از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است.

دهقان گفت: همشهریان می‌توانند با مراجعه به سامانه Sahamedalat.ir از وضعیت سهام عدالت خود اطلاع یابند.