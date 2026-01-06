



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،حسینعلی امیری استاندار فارس در جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وبیناری استانداران برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن استان و پیشنهادهایی برای سرعت‌بخشی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن ارائه کرد.

وی در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو نیز در آن حضور داشت، با اشاره به جایگاه ممتاز فارس در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن اعلام کرد که این استان با ۹۳ هزار واحد در حال ساخت، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در زمینه تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت، نیز با تأمین ۱۴ هزار واحد زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی، مقام اول کشور را کسب کرده است.

امیری در خصوص موضوع مسکن محرومین اظهار کرد: تاکنون ۳۶۵۹ مورد واجد شرایط شناسایی شده که از این تعداد ۱۰۶۹ قرارداد منعقد و ۵۴۰ واحد نیز وارد مرحله احداث است.

نماینده عالی دولت در استان یادآور شد: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی در استان فاقد پروانه ساختمانی بودند و از این رو امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی برای آن‌ها فراهم نبود، اما در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده و اتصال این پروژه‌ها به تسهیلات شبکه بانکی ممکن شده است.

استاندار فارس به حل و فصل مشکلات مربوط به قراردادهایی با پیمانکاران فاقد صلاحیت اشاره کرد که پیش‌تر موجب نارضایتی شده بود و با پیگیری‌های جدی این معضل رفع شده است.

استاندار فارس همچنین تسریع در تخصیص سهم سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و همچنین پرداخت اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری را از موارد مهم در اجرای این طرح دانست.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان این جلسه پس از استماع گزارش‌ها و پیشنهادها، با اشاره به اینکه مسکن جزو دغدغه‌های مردم و یکی از اولویت‌های همه دولت‌ها بوده است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما رشد نیازها در زمینه مسکن بیش از اقدامات انجام شده بوده است.

عارف افزود: با فعالیت‌های صادق و همکاران ایشان در وزارت راه و شهرسازی، روند خوبی در زمینه تأمین مسکن در حال اجراست ولی باید با تأمین منابع، سرعت بیشتری برای تأمین مسکن به خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر داشته باشیم تا دین خود را به آنان ادا کنیم.