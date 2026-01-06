کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: طی روز‌های آینده هوای استان پایدار و آفتابی خواهد بود، اما همین شرایط می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آلاینده‌ها در مناطق صنعتی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: طی چند روز آینده، وضعیت جوی پایدار در سطح منطقه حاکم خواهد بود و آسمان استان صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود. سرعت وزش باد‌ها نیز ملایم خواهد بود.

وی افزود: با توجه به این شرایط، امکان انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی استان از جمله قزوین، آبیک، البرز و تاکستان وجود دارد.

به گفته کارشناس هواشناسی، به لحاظ دمایی، همچنان شب‌های نسبتاً سرد در پیش است. همچنین برای اوایل هفته آینده، با گذر امواج سامانه بارشی از منطقه، روز شنبه در برخی مناطق استان شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.