دوشنبهبازار بجنورد، بازار هفتگی این شهر، هر هفته میزبان شهروندانی است که برای خرید، تماشا و گذران ساعاتی شاد به این محل میآیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این بازار، انواع مواد غذایی، میوه و ترهبار، پوشاک و دیگر اقلام مورد نیاز با قیمتهایی مناسبتر از بازار عرضه میشود و فضایی پرنشاط و مردمی را رقم میزند.
بازار هفتگیِ بجنورد با قابلیتهای مختلفی از جمله عرضهی مستقیم، ارایهی محصولات سالم، قیمت مناسب و تنوع کالاها، روزهای دوشنبه و پنج شنبه در مرکز استان و همچنین در برخی شهرهای استان فعال است.
سال هاست که دوشنبه بازار در یکی از مکانهای قدیمی بجنورد برپا میشود و شهروندان مایحتاج خود را از آن جا تامین میکنند.
دوشنبه و پنج شنبه بازار بجنورد در محدوده مجموعه ورزشی تختی، هر هفته شاهد حضور هزاران نفر از شهروندانی است که برای تهیه اقلام مورد نیاز خود به آن جا مراجعه میکنند.
هر چند محصولات عرضه شده در این بازار، طیف متنوعی از میوه، سبزی و ترشی جات، محصولات و فراوردههای لبنی و خوراکی، لوازم خرازی، ظروف، پوشاک، گل و گیاه را دربرمی گیرد، ولی میوه و سبزی، بخش عمده غرفهها را تشکیل میدهد.