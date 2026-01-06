پخش زنده
طرح «قاضی در مدرسه» بهعنوان یکی از برنامههای پیشگیرانه دستگاه قضایی، با هدف ارتقای سواد حقوقی دانشآموزان و تقویت فرهنگ احترام به قانون، در استان گلستان بهصورت گسترده در حال اجراست؛ طرحی که با حضور مستقیم قضات در مدارس، پیوندی مؤثر میان نظام قضایی و نظام آموزشی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛حضور قضات در کلاسهای درس و آموزش مفاهیم حقوقی به دانشآموزان، رویکردی نوین در پیشگیری اجتماعی از جرم است؛ رویکردی که دادگستری استان گلستان آن را با اجرای گسترده طرح «قاضی در مدرسه» دنبال میکند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با تأکید بر نقش آموزشهای حقوقی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، از گسترش طرح «قاضی در مدرسه» به ۱۶۰ مدرسه استان خبر داد و گفت: ورود هدفمند قضات به محیطهای آموزشی، اقدامی راهبردی برای نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی از سنین پایه است.
حیدر آسیابی افزود: در قالب این طرح تاکنون حقوق شهروندی به بیش از ۳ هزار دانشآموز با مشارکت ۴۰ قاضی، اموزش داده شده است.
حیدر آسیابی در تشریح رویکرد دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم، اجرای طرح «قاضی در مدرسه» را یکی از برنامههای محوری و اثربخش دادگستری استان برشمرد و اظهار کرد: پیشگیری مؤثر از جرم، نیازمند اقدام زودهنگام، آموزشمحور و مبتنی بر آگاهیبخشی است و مدارس بهعنوان کانون اصلی تربیت نسل آینده، بهترین بستر برای تحقق این هدف به شمار میروند.
وی با اشاره به تعامل سازنده دادگستری استان با اداره کل آموزشوپرورش گلستان افزود: در قالب این طرح، قضات با حضور در مدارس، مفاهیم پایه حقوقی، حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، مسئولیتهای قانونی و پیامدهای رفتارهای پرخطر را به زبان ساده و متناسب با سن دانشآموزان تشریح میکنند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه آموزش حقوق شهروندی از دوران تحصیل، سرمایهگذاری بلندمدت اجتماعی محسوب میشود، تصریح کرد: دانشآموزی که از حقوق و وظایف خود آگاه باشد، در آینده شهروندی قانونمدار و مسئول خواهد بود و این دقیقاً همان هدفی است که دستگاه قضایی در مسیر پیشگیری دنبال میکند که این اقدام نقش مهمی در ارتقای آگاهی حقوقی و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.