به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گردهمایی بزرگ اقوام و عشایر استان خوزستان افزود: امروز وظیفه همه ماست که با اتحاد و همدلی، پرچم انقلاب را پاس بداریم و اجازه ندهیم دشمنان در صفوف ملت رخنه کنند.

وی ادامه داد: پرچمی که به دست رهبر عظیم‌الشأن و با خون شهیدان بر فراز ایران اسلامی افراشته شد، نماد عزت و استقلال ملت است و تا قیامت بر بلندای تاریخ خواهد درخشید، این پرچم نشانه‌ای از ایمان، ایثار و فداکاری مردان و زنانی است که جان خود را در راه خدا و وطن فدا کردند و باید تا قیامت برافراشته بماند.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به تحولات داخلی و خارجی اخیر ادامه داد: دشمنان می‌دانند که این ملت با ایمان و انسجام خود پابرجا خواهد ماند؛ زیرا ایران اسلامی با ایمان مردم و خون شهیدان زنده است. فرمانده معظم کل قوا همان فرمانده‌ای است که در دوران دفاع مقدس ریاست شورای عالی دفاع و پشتیبانی جنگ را بر عهده داشت و با همان صلابت، کشور را در سخت‌ترین شرایط هدایت کرد. امروز نیز همان صلابت در وجود ایشان جاری است و در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که دشمن صلابت ندارد؛ صلابت از آن شهیدان و ملت عزیز ایران اسلامی است.

حجت الاسلام امانت بهبهانی تاکید کرد: انسجام ملی ستون فقرات ایران اسلامی است، شاید برخی افراد ناآگاه چند روزی سخنی بگویند یا حرکتی کنند، اما اصل ملت ایران ریشه‌دار و استوار است؛ این انسجام باید حفظ شود تا ایران اسلامی در برابر همه توطئه‌ها مقاوم بماند. امروز وظیفه همه ماست که با اتحاد و همدلی، پرچم انقلاب را پاس بداریم و اجازه ندهیم دشمنان در صفوف ملت رخنه کنند.

وی گفت: این گردهمایی جلوه‌ای از وفاداری اقوام و عشایر خوزستان به آرمان‌های انقلاب و ولایت است، ما عهد می‌بندیم که در کنار رهبر معظم انقلاب و در مسیر شهیدان، پرچم اسلام و ایران را تا قیامت برافراشته نگاه داریم. این عهد، پیمانی الهی است که نسل به نسل منتقل خواهد شد. همه دشمنان اسلام به خاک مذلت کشیده خواهند شد. آنچه باقی می‌ماند، عزت و اقتدار ملت ایران است که با خون شهیدان و هدایت ولایت فقیه تا قیامت پایدار خواهد ماند.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی همچنین با اشاره به جایگاه اقوام و عشایر خوزستان خاطرنشان کرد: اقوام و عشایر این استان همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی بوده‌اند. حضور پرشور آنان در این گردهمایی نشان داد که خوزستان همچنان سنگر استواری برای ولایت و انقلاب است. این مردم با ایمان و غیرت خود، بار‌ها ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین شرایط، پرچم ایران اسلامی را بر دوش خواهند کشید.

وی در پایان با قدردانی از سران و بزرگان اقوام و عشایر، خانواده‌های معظم شهدا تصریح کرد: شهیدان چراغ راه ما هستند. آنان با خون خود مسیر عزت و استقلال را روشن کردند و امروز وظیفه ماست که با حفظ انسجام ملی، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم. شوکت و سلامت امروز متعلق به ملت ایران است. این پرچم که به دست ولایت برافراشته شده، تا ابد در اهتزاز خواهد ماند. ما همه باید همچون پروانه گرد شمع وجود مقام عظمای ولایت باشیم تا این نظام از هر گزندی محفوظ بماند و نقشه‌های دشمنان یکی پس از دیگری برملا شود.