مدیرکل بیمه سلامت استان یزد: کسب رتبه اول واحد تحقیقات استان یزد در سطح کشور با امتیاز بالا نشانه ظرفیت بالای علمی و پژوهشی استان در حوزه بیمه سلامت و برنامه‌های پیشگیری و سلامت‌محور است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در مراسمی با حضور مسئولان دانشگاهی و پژوهشگران، در اداره کل بیمه سلامت استان یزد بر نقش پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور در ارتقای سیاست‌گذاری و عملکرد سازمان بیمه سلامت و توسعه همکاری‌های علمی بین‌بخشی تاکید شد.

دکتر سید محمد دریجانی در این مراسم به طرح «هزار روز طلایی ابتدایی زندگی»، پژوهش را یکی از ارکان کلیدی تصمیم‌سازی و بهبود سیاست‌های سلامت دانست.

دریجانی همچنین کسب رتبه اول واحد تحقیقات استان یزد در سطح کشور با امتیاز بالا را نشانه ظرفیت بالای علمی و پژوهشی استان در حوزه بیمه سلامت و برنامه‌های پیشگیری و سلامت‌محور عنوان کردند.

دکتر کریم‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشکده هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی، بر اهمیت توسعه طرح‌های تحقیقاتی مشترک میان این دانشگاه و سازمان بیمه سلامت تأکید کرده و آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی را برای همکاری‌های مشترک و سه‌جانبه با دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت استان یزد در اجرای طرح‌های پژوهشی آتی اعلام کرد.

در بخش پایانی مراسم، آقای دکتر مهرپرور ضمن قدردانی از برگزاری این برنامه، بر ضرورت اجرای طرح‌های تحقیقاتی اثربخش و مبتنی بر نیاز‌های واقعی نظام سلامت در سازمانی راهبردی مانند سازمان بیمه سلامت تأکید کردند و آمادگی اساتید دانشگاه علوم پزشکی را برای تداوم و تقویت همکاری‌های پژوهشی مسئله‌محور با سازمان بیمه سلامت اعلام نمودند.

در پایان، از تلاش‌های ارزنده جناب آقای دکتر محمد رنجبر، مشاور تحقیقاتی سازمان بیمه سلامت و پژوهشگر برتر برون‌سازمانی بیمه سلامت، آقای دکتر رضا والاگهر، رئیس مرکز تحقیقات بیمه سلامت استان یزد و محقق برتر درون‌سازمانی و خانم فائزه خالقی تقدیر بعمل آمد. این مراسم، بیانگر رویکرد راهبردی اداره کل بیمه سلامت استان یزد در تقویت پژوهش‌های کاربردی، بهره‌گیری از شواهد علمی در تصمیم‌سازی و توسعه همکاری‌های دانشگاهی بود.