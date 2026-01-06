یادگار هشت سال دفاع مقدس در همایش رزمندگان و یادبود شهدای بخش دشت‌سر آمل، فرهنگ شهادت را رمز پیشرفت و تداوم انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار مهدی سعادتی یادگار هشت سال دفاع مقدس در همایش رزمندگان و یادبود شهدای بخش دشت‌سر که در حسینیه اعظم امامزاده محمد(ع) روستای کمدره برگزار شد، گفت: بسیجیان در این همایش نشان دادند که مرد تاریخ و مرد میدان عمل هستند؛ همان‌گونه که سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی مرد میدان و مرد عمل بود و امروز باید از این شهید بزرگوار الگو بگیریم.

وی یادواره‌های شهدا را یادآور رشادت‌ها، ایثارگری‌ها، گذشت و فداکاری‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: ما مدیون این دلاوری‌ها و قهرمانی‌ها هستیم.

سردار سعادتی با بیان اینکه برپایی این‌گونه همایش‌ها و یادواره‌ها علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، موجب ترویج آرمان‌های آنان در بین نسل جدید می‌شود، گفت: یکی از نعمت‌های بزرگ دین اسلام، نعمت شهادت است و فرهنگ شهادت باید حلقه اتصال نسل گذشته و نسل حاضر باشد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با شهادت پیروز شد، با شهادت پیش رفت و با شهادت دستاوردهای آن در سطح جهان گسترش یافت و تنها راه ادامه این مسیر، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

یادگار دفاع مقدس، تکریم شهدا را برای نسل جوان ضروری دانست و گفت: شهدا چراغ راه زندگی در همه عرصه‌ها هستند و هر یک از آنان برای دفاع از کیان و شرف ملت ایران از جان خود گذشتند.

سردار سعادتی در پایان، برگزاری آیین‌ها و یادواره‌های شهدا را فرصتی مغتنم برای معرفی سلحشوری‌ها و روحیه شهادت‌طلبی جوانان این مرز و بوم دانست و افزود: این مراسم‌ها قدردانی هرچند اندک از فداکاری‌های شهدا و جانبازان است.