مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با تأکید بر تأمین پایدار کالاهای اساسی اعلام کرد: هیچ‌گونه کمبودی در ذخایر اقلام ضروری استان وجود ندارد و عرضه کالاها با برنامه‌ریزی دقیق و تحت نظارت ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، ودود ایرانیان اظهار کرد: با وجود حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی، با تدابیر اتخاذ شده از سوی قرارگاه اقتصادی، شرایط تأمین کالا در استان کاملاً پایدار و اطمینان‌بخش است.

وی با اشاره به ذخایر مطمئن اقلامی همچون برنج، شکر، گندم، آرد و سایر کالا‌های اساسی افزود: این اقلام به میزان مورد نیاز استان ذخیره‌سازی شده و عرضه آنها طبق مصوبات و با دستور ستاد تنظیم بازار استان انجام خواهد شد تا دسترسی مردم بدون وقفه و نگرانی ادامه یابد.

وی همچنین از حمایت جدی از فعالان اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبات قرارگاه اقتصادی استان، تمام بازرگانانی که قصد واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی را دارند از حمایت‌های لازم شامل تسهیلات و تسریع در صدور مجوز‌ها برخوردار خواهند شد که این امر نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی و ثبات بازار خواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده با هدف آرامش خاطر مردم، مدیریت هوشمند بازار و تأمین مستمر کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دارد و نظارت‌ها از طریق سازمان‌های نظارتی و قرارگاه اقتصادی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.