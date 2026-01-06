پخش زنده
اجرای پروژههای بهینهسازی ۲۰۰ مگاوات روشنایی محیطی در استان تهران امروز با حضور وزیر نیرو آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز با حضور وزیر نیرو، مراسم افتتاح ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید و پروژه بهینهسازی ۲۰۰ مگاوات روشنایی محیطی در شرکت توزیع نیروی برق تهران برگزار شد.
در این مراسم حسن بیگلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران اعلام کرد: شرکت توزیع برق تهران بیش از ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار مشترک را تحت پوشش دارد و با توجه به مساعدت استانداری و وزارت نیرو، اقدامات گستردهای برای بهبود تابآوری شبکه در تابستان امسال انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری، ۷۰ هزار کنتور برق تعویض شده و پروژه تعویض چراغهای پرمصرف در سطح استان با هدف کاهش پیک بار ادامه دارد. قرار است ۲۹۳ هزار چراغ تعویض شود که تعویض چراغ ها، باعث کاهش ۴۱ مگاواتی پیک مصرف میشود.
وی ادامه داد: میزان مصرف برق در استان تهران ۵۲ مگا وات است که با این طرح به ۱۱ مگا وات میرسد.
حسنوندی همچنین در خصوص تأمین زمین و توسعه نیروگاهها گفت: ۱،۵۵۰ مگاوات زمین تأمین شده و ۳ هزار مگاوات زمین آماده تحویل به سرمایهگذاران است.
وی درباره مدیریت مصرف و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها در استان تهران تصریح کرد: امسال در استان ۱۱۹ مزرعه رمز ارز کشف شد و با اقدامات صورت گرفته، حدود ۶ درصد از نیاز مصرف کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه طی سه روز گذشته، ۵۵۶ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است، گفت: در کل استان تاکنون ۴ هزار و ۲۰۰ ماینر در استان ضبط شده است. امید است با این اقدامات، پیک مصرف با موفقیت مدیریت شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران در پایان از افزودن ۱۰۰ دستگاه خودرو جدید عملیاتی و ۲۵ دستگاه خودرو سنگین بالابر به ناوگان خودرویی خبر داد.
حسنوندی همچنین درخصوص توسعه مدارس و نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: در زمینه نیروگاههای تجدیدپذیر، پروژه برقرسانی به ۱۲۰۰ مدرسه در حال اجرا است، از این میان ۳۰۰ مدرسه به اتمام رسیده و هزار مدرسه دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید.
امضای تفاهمنامه سه جانبه میان ساتبا، توزیع برق استان تهران و بخش خصوصی
همچنین، عملیات اجرایی پروژه اصلاح سیستم روشنایی در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با سرمایهگذاری گروه روشنایی گلنور از طریق جایگزینی دویست و نود هزاردستگاه چراغ ال.ای. دی بجای چراغهای موجود، با هدف کاهش توان ۴۱ مگاوات و صرفه جویی انرژی الکتریکی سالانه ۱۸۰ میلیون کیلووات ساعت در سمت مصرف، در چارچوب بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست، کلید میخورد.
در این مراسم تفاهم نامهی سه جانبه بهینه سازی مصرف برق با تعویض چراغهای گازی به الای دی امضا شد این تفاهم نامه بین سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، شرکت توزیع برق استان تهران و یک شرکت خصوصی امضا شد با تعویض چراغها، صرفه جویی به میزان تامین برق ۵۰ هزارخانوار تامین خواهد شد.