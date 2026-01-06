نشست هم‌اندیشی مدیریت حریق در جنگل‌های هیرکانی با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین مدیران‌کل حفاظت محیط زیست استان‌های مازندران، گلستان، گیلان و سمنان برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست «طرح جامع توسعه ظرفیت نهادی و مدیریت مؤثر حریق‌های احتمالی در مناطق چهارگانه» ارائه و ابعاد اجرایی، آموزشی و مشارکتی آن با حضور مدیران و کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

هادی کیا‌دلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی در برابر حریق‌های جنگلی، بر ضرورت آموزش مستمر و تخصصی یگان حفاظت محیط زیست تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از مشارکت جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی و افزایش تاب‌آوری جنگل‌های هیرکانی داشته باشد.

در ادامه، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در جمع‌بندی این نشست اعلام کرد: «برنامه پنج‌ساله مدیریت حریق در مناطق چهارگانه تدوین شده و برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.»

این نشست با هدف ارتقای هماهنگی بین‌استانی، تقویت مدیریت علمی و مشارکتی حریق و صیانت از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی برگزار شد و نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های آتی سازمان حفاظت محیط زیست مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پیش از این، نشست‌های تخصصی مشابهی با حضور مدیران‌کل استان‌های واقع در رویشگاه زاگرس برگزار شده بود.