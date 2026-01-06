به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس میراث فرهنگی و گردشگری تربت جام گفت: دراین نشست فعالان صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهمترین مطالبات خود را شامل تأمین و تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدات صنایع دستی، پیگیری برای برقراری مجدد بیمه هنرمندان صنایع دستی. حمایت مالی،پرداخت تسهیلات و حمایت زیرساختی از بخش خصوصی گردشگری،درخواست حمایت برای توسعه بازارچه صنایع دستی و دائمی شدن بازارچه واقع در مجموعه تاریخی رباط جام برای عرضه مستمر تولیدات هنرمندان مطرح کردند.

سید جواد موسوی با استقبال از مطالبات، دو وعده عملیاتی مهم راارائه کرد و افزود: بازگشایی و دسترسی کامل به مجموعه تاریخی رباط جام از صبح تا شب برای بازدید عموم مردم و حمایت از بازارچه صنایع دستی و هماهنگی لازم برای برپایی هفته فرهنگی تربت‌جام در مشهد مقدس با هدف معرفی هرچه بهتر شهرستان و همچنین فراهم آوردن فرصت فروش مستقیم محصولات و صنایع دستی هنرمندان تربت‌جامی تأکید شد.

معاون صنایع دستی میراث استان، با اشاره به چالش نبود بانک اطلاعات کامل از هنرمندان صنایع دستی گفت: از فعالان صنایع دستی درخواست می شود، فعالان این حوزه از طریق درگاه‌های اعلام شده برای دریافت پروانه انفرادی درسامانه ثبت‌نام کنند.

روانخواه همچنین بر لزوم استفاده هنرمندان از تسهیلات مربوطه تأکید کرد و افزود: فعالان حوزه صنایع دستی با تأسیس آموزشگاه‌های صنایع دستی با مجوز میراث فرهنگی به عنوان گامی برای ارتقاء سطح آموزش در شهرستان اقدام کنند.