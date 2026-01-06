استاندار البرز گفت: اعتبار کالابرگ به‌صورت ماهانه برای خانوار‌ها در نظر گرفته شده است و در صورت استفاده نکردن خانوار از اعتبار تخصیصی در هر ماه، این اعتبار به ماه‌های بعد منتقل می‌شود و از بین نخواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، استاندار البرز با اشاره به آخرین تصمیمات دولت در خصوص طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: رویکرد دولت بر این است که منابع حاصل از ارز ترجیحی، به‌صورت هدفمند و با سازوکار شفاف، در اختیار خانوار‌ها قرار گیرد و همزمان تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در بازار با ثبات و آرامش انجام شود.

مجتبی عبداللهی در جلسه هماهنگی اجرای طرح کالابرگ در استان البرز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اعتبار کالابرگ به‌صورت ماهانه برای خانوار‌ها در نظر گرفته شده و این اعتبار صرفاً برای خرید کالا‌های اساسی از شبکه‌های تعیین‌شده قابل استفاده خواهد بود. همچنین در صورت عدم استفاده خانوار از اعتبار تخصیصی در هر ماه، این اعتبار به ماه‌های بعد منتقل می‌شود و از بین نخواهد رفت.

استاندار البرز با تأکید بر نقش استان‌ها در اجرای دقیق این طرح تصریح کرد: در استان البرز تمرکز ما بر تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی، روان‌سازی فرآیند توزیع و تسهیل دسترسی مردم است. بر همین اساس، افزایش نقاط عرضه کالا، استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحد‌های صنفی و مراکز عرضه محلی در دستور کار قرار گرفته است.

عبداللهی ادامه داد: همکاری نزدیک اتحادیه‌های صنفی، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی، نقش مهمی در موفقیت اجرای این طرح دارد و این هم‌افزایی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

او همچنین با اشاره به اهمیت پشتیبانی از تولید داخلی گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی، به‌ویژه تولیدکنندگان مقیاس کوچک در حوزه کالا‌های اساسی، یکی از محور‌های مهم این برنامه است؛ چرا که تقویت تولید، زمینه‌ساز پایداری عرضه و تعادل بازار خواهد بود.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: اجرای طرح کالابرگ نیازمند هماهنگی مستمر، نظارت دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف است و تلاش می‌شود با مدیریت صحیح، این طرح با کمترین چالش و بیشترین اثربخشی برای مردم استان اجرا شود.

عبداللهی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آرامش و شفافیت بازار گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان موظفند با حضور فعال، مستمر و مسئولانه در رسانه‌ها و صدا و سیما، گزارش اقدامات، روند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ را در چارچوب وظایف قانونی به اطلاع مردم برسانند. این ارتباط مستقیم با افکار عمومی، ضمن پاسخگویی به دغدغه‌ها، به افزایش اعتماد عمومی و همراهی مردم در اجرای موفق برنامه‌ها کمک خواهد کرد.