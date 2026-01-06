به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مومنی با دستور به معاون امنیتی و انتظامی، هیئتی را مامور بررسی و پیگیری حوادث استان ایلام کرد.

بنابر این دستور مقرر شده این هیئت، ضمن بررسی جامع علل بروز حوادث این استان با رعایت دقت کامل در صیانت از حقوق شهروندان و تامین‌کنندگان نظم و امنیت، در سریع‌ترین زمان نتیجه را ارائه کند.

شایان ذکر است؛ پیش‌تر وزیر کشور با دستور به استاندار ایلام، بر گفتگوی همدلانه با متنفذان استان و معتمدان محلی به منظور حفظ آرامش عمومی تاکید کرده بود.