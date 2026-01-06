به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یونسی رستمی گفت: پس از آغاز حریق در واحد لبنیات شرکت کاله، تمام امکانات لازم به منطقه اعزام شد و حتی هواپیمای ایلوشین برای آب‌پاشی آماده بود که با توجه به کاهش حریق، دیگر نیازی به آن وجود نداشت.

وی افزود: تلاش‌های فرماندار آمل، مدیرکل بحران و مدیرکل هلال احمر در محل حادثه بسیار ارزشمند بود و حضور فعال و فیزیکی آن‌ها باعث شد عملیات مهار آتش با سرعت و دقت انجام شود.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه مردم نباید نگران باشند، گفت: آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار شده و هم‌اکنون تنها لکه‌های باقی‌مانده در حال پاک‌سازی هستند. این حادثه بدون هیچ‌گونه تلفات جانی مهار شد و روند ایمن‌سازی و بررسی‌های تکمیلی همچنان ادامه دارد.

یونسی رستمی در پایان قدردانی خود را از همکاری مردم منطقه و تمام نیروهای امدادی اعلام کرد و گفت: مدیریت صحیح و هماهنگی کامل میان همه دستگاه‌ها، موجب شد حادثه بزرگ صنعتی به سرعت تحت کنترل قرار گیرد.