به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست بیمارستان ثامن آران وبیدگل گفت: این بخش در بیمارستان ثامن‌الحجج (ع) با مشارکت خیران نیک‌اندیش و حمایت دانشگاه با بیش از ۷۰ میلیارد ریال هزینه آماده بهره‌برداری شده است.

سلیمیان با اشاره به اینکه این بخش ظرفیت پذیرش ۸ نفر بیمار در روز را دارد، افزود: باحمایت بیشتر دانشگاه علوم پزشکی کاشان درزمینه تامین نیرو، ظرفیت پذیرش به دوبرابرافزایش می‌یابد.

وی گفت: با بهره برداری از بخش جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در بیمارستان ثامن‌الحجج آران و بیدگل بیماران از مراجعه به شهرستان‌های دیگر و مرکز استان بی نیاز شدند.

بیمارستان ۶۴ تخت خوابی ثامن الحجج درشرق شهرآران وبیدگل قراردارد.