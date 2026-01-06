با کمک خیران آران و بیدگلی
بخش جراحی کلیه در بیمارستان ثامنالحجج آماده برای خدمت رسانی
باحمایت خیران سلامت نخستین بخش جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) شهرستان آران وبیدگل در بیمارستان ثامنالحجج این شهرستان آماده بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست بیمارستان ثامن آران وبیدگل گفت: این بخش در بیمارستان ثامنالحجج (ع) با مشارکت خیران نیکاندیش و حمایت دانشگاه با بیش از ۷۰ میلیارد ریال هزینه آماده بهرهبرداری شده است.
سلیمیان با اشاره به اینکه این بخش ظرفیت پذیرش ۸ نفر بیمار در روز را دارد، افزود: باحمایت بیشتر دانشگاه علوم پزشکی کاشان درزمینه تامین نیرو، ظرفیت پذیرش به دوبرابرافزایش مییابد.
وی گفت: با بهره برداری از بخش جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در بیمارستان ثامنالحجج آران و بیدگل بیماران از مراجعه به شهرستانهای دیگر و مرکز استان بی نیاز شدند.
بیمارستان ۶۴ تخت خوابی ثامن الحجج درشرق شهرآران وبیدگل قراردارد.
