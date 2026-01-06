پخش زنده
۲۳ ایستگاه ثبت دما در خراسان جنوبی در شبانه روز گذشته وقوع یخبندان را گزارش کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، شرایط جوی تا اوایل هفته آینده در استان پایدار و یکنواخت خواهد بود و دمای هوا امشب به طور نسبی کاهش پیدا میکند و تشدید یخبندان در منطقه پیش بینی میشود.
لطفی افزود: با توجه به تداوم این وضعیت دمایی و یخبندان شبانه تا پایان هفته، مدیریت مصرف انرژی همچنان توصیه میشود.
وی با بیان اینکه صبح امروز ۲۳ ایستگاه وقوع یخبندان را گزارش کردند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای منفی ۷ درجه سردترین و بندان با ۲۰ درجه بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدهاند، نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین منفی ۴ و ۱۳ درجه ثبت شده است.