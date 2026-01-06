پخش زنده
مراسم تشییع پیکر سعید پیردوست پنجشنبه ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم خاکسپاری زنده یاد سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون بامداد امروز ۱۶ دی به دلیل ابتلا به سرطان در منزل درگذشت. پیردوست در چند وقت اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شده بود.
این بازیگر سینما و تلویزیون ۵ دی ۸۵ ساله شده بود.
پیردوست در اکثر فیلمهای مسعود کیمیایی، مهران مدیری و سیروس الوند به عنوان بازیگر حضور داشت.
ازجمله شاخصترین آثار این بازیگر عبارتند از فیلم سینمایی «خائنکشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینیفروش»، «دستهای آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب»، «گوزنها» و...
پیردوست همچنین در سریالهای «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطهچین»، «شبهای برره»، «مرد هزار چهره»، «خستهدلان»، «ستایش» و … حضور داشته است.