آغاز به کار نخستین دوسالانه ملی نقاشی جوان در البرز
نخستین دوسالانه ملی نقاشی جوان در البرز آغاز به کار کرد ،۲۳۰۰ اثر توسط ۴۰۰ هنرمند از سراسر کشور به دبیرخانه اولین دوسالانه ملی نقاشی جوان ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: ۲۳۰۰ اثر توسط ۴۰۰ هنرمند از سراسر کشور به دبیرخانه اولین دوسالانه ملی نقاشی جوان ارسال شده است.
به گفته شریفی آثار پس از طی چند مرحله داوری تخصصی توسط اساتید و داوران صاحبنظر بررسی شدند و در نهایت ۱۲۰ اثر برای حضور در بخش نهایی و نمایشگاه انتخاب شد. حضور هنرمندانی از ۲۲ استان کشور نشان میدهد که البرز امروز به بستری قابل اتکا برای گفتوگوی ملی در حوزه هنرهای تجسمی تبدیل شده و این رویداد مرزهای استانی را پشت سر گذاشته است.