به گفته شریفی آثار پس از طی چند مرحله داوری تخصصی توسط اساتید و داوران صاحب‌نظر بررسی شدند و در نهایت ۱۲۰ اثر برای حضور در بخش نهایی و نمایشگاه انتخاب شد.حضور هنرمندانی از ۲۲ استان کشور نشان می‌دهد که البرز امروز به بستری قابل اتکا برای گفت‌وگوی ملی در حوزه هنر‌های تجسمی تبدیل شده و این رویداد مرز‌های استانی را پشت سر گذاشته است.