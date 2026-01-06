پخش زنده
محدودیتهای ترافیکی اجتماع "تا پای جان برای ایران" در اصفهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: این محدودیتها در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر اجتماع مردمی تا پای جان برای ایران در اصفهان اجرا میشود و براین اساس توقف و تردد هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابانهای استانداری، چهارباغ پایین و خیابان طالقانی به سمت میدان امام حسین (ع) ممنوع است.
سرهنگ اصغر زارع افزود: خودروهای پارکشده در این معابر، به همت خودروبر به پارکینگهای مجاز اطراف منتقل خواهند شد.
وی گفت: همچنین در محدودهی تقاطعهای هشتبهشت – باغ گلدسته، شمسآبادی – طالقانی، استانداری – هشتبهشت، تقاطع استانداری – بهشتینژاد و چهارراه تختی به سمت میدان امام حسین (ع) و باغ گلدسته – پاسداران محدودیتهای ترافیکی اعمال میشود.
وی از شهروندان خواست: با عوامل پلیس همکاری لازم را داشته و برای تردد در شهر، از خیابانهای همجوار و مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا از بروز اختلال در ترافیک شهری جلوگیری شود.
بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان؛ تجمع بزرگ مردم ولایتمدار اصفهان با عنوان " تا پای جان برای ایران " به منظور رساندن صدای اتحاد و همدلی و لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی به تمامی ملتها دنیا در نصف جهان برگزار میشود.
این مراسم امروز سه شنبه ۱۶ دی ساعت ۱۵ در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار خواهد شد.